Bloco de Esquerda cresce nos concelhos mais jovens e com maior nível de instrução

Apesar de não ter registado um grande crescimento nas eleições deste domingo em comparação com as últimas legislativas em 2015, o Bloco de Esquerda conseguiu importantes vitórias em alguns concelhos onde a CDU registava alguma vantagem, caso de Setúbal.Nestas legislativas os votos para o Bloco de Esquerda superiorizaram-se nos concelhos com eleitores mais jovens e com maior nível de instrução.A percentagem de população com mais de 15 anos que tem o ensino secundário é superior em 7,9% à média nacional nos concelhos onde o BE tem o melhor resultado (32,93% face a 30,53%).Esta tendência é repetida também na percentagem de empregadores com pelo menos o ensino secundário, já que a média nacional é de 50% e de 53,35% nos concelhos onde o BE obtém melhor resultado.O número de médicos por 1.000 habitantes é também superior onde o BE teve melhores resultados, sendo, em média, de 5,59 nestes concelhos e 5,22 a nível nacional.