Bloco de Esquerda critica o PS por recusar propostas da esquerda

Catarina Martins disse, este sábado, no Porto, que a legislatura do Partido Socialista tem sido marcada por histórias de recusas às propostas apresentadas pela esquerda. " Recusou fazer um acordo no final das eleições de 2019 e recusou agora que o Orçamento Suplementar, para lá da resposta de emergência, pudesse ter uma resposta mais estrutural. Agora mesmo que devíamos estar a discutir o Orçamento para 2021, parece até preferir uma certa hostilidade à esquerda", disse a líder do Bloco de Esquerda, durante um encontro com advogados e solicitadores que podem ser abrangidos pelo apoio extraordinário de desemprego.









Para Catarina Martins, o futuro é incerto, até porque não se sabe quanto tempo é que a pandemia da Covid-19 vai durar. A líder do Bloco de Esquerda não tem dúvidas de que são precisas medidas urgentes para proteger o País da crise. “São precisas políticas fortes para segurar as pessoas e para não deixar que a crise se aprofunde”.