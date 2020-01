Bloco de Esquerda lança ultimato ao primeiro-ministro

A uma semana da votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado (OE), o Bloco garante que "não irá votar favoravelmente" e só viabilizará o documento, abstendo-se, se o Governo avançar com o "aumento dos salários e pensões", anunciou este sábado a coordenadora bloquista, Catarina Martins. O primeiro-ministro desvalorizou o ultimato, afirmando que "nada está perdido".Uma hora antes da ameaça do BE, António Costa recusou baixar o IVA da eletricidade a todos os portugueses, como exigem os bloquistas, avisando que só está disponível para "reduzir o IVA em função dos escalões de consumo". E voltou a defender contas certas: "Não temos de ter vergonha de ter um excedente orçamental no próximo ano." O primeiro-ministro, que falava na comissão nacional do PS, no Porto, esclareceu que o superavit de 0,2% do PIB é "apenas uma folga para pagar a dívida sem aumentar impostos ou voltar a cortar salários e direitos".Os argumentos de Costa, em vez de convencer, desiludiram o antigo aliado parlamentar, que avaliou a última reunião com o Governo de forma "muito crítica", porque não "trouxe nenhuma novidade, nenhuma reposição de rendimentos". Ainda assim, o BE vai continuar a negociar "ao longa da próxima semana", tendo já "marcado reuniões com o primeiro-ministro".O PCP tem evitado dar sinais sobre as negociações com o Governo, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020. Depois da última reunião à porta fechada com o primeiro-ministro, que decorreu na sexta-feira à noite, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, discursou este sábado na sessão evocativa dos 60 anos da fuga de Álvaro Cunhal da Fortaleza de Peniche sem fazer qualquer referência às reuniões que teve com António Costa.O prazo para a publicação da regulamentação do estatuto do cuidador informal termina segunda-feira. O BE critica o "atraso na resposta aos 800 mil cuidadores" do País, prevendo que o documento "não estará pronto a tempo".Neste dia, que é já na próxima sexta-feira, o Parlamento vota na generalidade a proposta de Orçamento do Estado de 2020.A discussão do documento no Parlamento arranca esta segunda-feira com a presença do ministro das Finanças, Mário Centeno. A votação final global está marcada para o dia 6 de fevereiro.