Bloco de Esquerda pede proteção para os trabalhadores e alargamento do financiamento

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, reagiu esta quarta-feira às medidas economicas aprovadas pelo Governo para combater a pandemia de coronavírus que já está a afetar o País.O Bloco entende que será necessário alargar as linhas de financiamento anunciadas pelo Estado e proteger as empresas e trabalhadores. "Haver ou não despedimentos é o que vai definir se há crise ou não", atirou Mariana Mortágua que assinalou ainda a importância de criar subsídios de apoio à produção nacional que garantam um sistema produtivo em funcionamento.A deputada do Bloco de Esquerda afirmou que será necessário reforçar os serviços públicos, especialmente o SNS.