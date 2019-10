Bloco de Esquerda preocupado com abstenção

O BE manifestou este domingo preocupação com as projeções do aumento da abstenção nas eleições legislativas, considerando que as causas deste "fator negativo" são diversas, complexas e exigem "a continuidade de uma reflexão profunda"."Os dados que nós temos até ao momento e que já são públicos permitem-nos concluir que mais uma vez temos um aumento da abstenção. Temos um aumento em percentagem, mas também, ao que parece, em número absoluto de votantes. Isto é uma preocupação, tem sido uma preocupação constante da democracia", disse aos jornalistas a dirigente do BE, Joana Mortágua, no Teatro Thalia, em Lisboa, o quartel-general dos bloquistas para esta noite eleitoral.As projeções das televisões para a abstenção nas eleições legislativas deste domingo situam-se entre os 35,4% e os 51%.Esta é, segundo a cabeça de lista por Setúbal, "naturalmente uma preocupação para o Bloco de Esquerda, sobretudo num contexto em que houve já algumas medidas que favoreceram a ida às urnas dos cidadãos", nomeadamente com o recenseamento automático dos cidadãos portugueses que residem no estrangeiro e também com a possibilidade voto antecipado em mobilidade"."E o que nos indica também é que as causas da abstenção são diversas, são complexas, exigem a continuidade de uma reflexão profunda porque ela é um fator negativo do ponto de vista democrático", apontouOs valores da abstenção, segundo as projeções divulgadas pela CMTV, devem ficar entre os 44 e os 48%.