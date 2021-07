Bloco de Esquerda quer apoios prolongados até final do ano e OE "capaz" de responder à crise

A coordenadora do BE exigiu este domingo ao Governo que prolongue até ao final do ano todos os apoios decorrentes dos efeitos da pandemia, e defendeu a necessidade de um Orçamento do Estado "capaz" de responder à crise.

"O que nós precisamos agora e já, sim, é uma medida que prolongue todos os apoios até ao final do ano para todas as pessoas cuja atividade, seja por decreto ou pelas condições objetivas no nosso país, não está a acontecer ou está muito limitada", defendeu Catarina Martins, pedindo que não se deixe "ninguém na mão", nem se condene "à mais absoluta pobreza aqueles que, por causa da pandemia, ficaram sem o seu ganha pão".

Falando na apresentação dos candidatos do partido autárquicos à Câmara e à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, a líder bloquista defendeu que "esta é uma exigência tão simples como absolutamente essencial".