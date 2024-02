Bloco de Esquerda quer Caixa Geral de Depósitos com juros mais baixos no crédito à habitação

Enquanto maior ator no mercado nacional do crédito à habitação, a Caixa Geral de Depósitos, um banco público, deve ter uma política de juros mais baixos, de modo a servir de referência ao restante setor bancário e para ajudar a reduzir os custos das famílias com o empréstimo da casa, defendeu na sexta-feira Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda (BE), em entrevista à CMTV.









Com a habitação como foco, Mortágua voltou a defender a fixação de tectos máximos para o valor das rendas, tendo em conta as características do imóvel e a sua localização. “Hoje, o preço das rendas é a razão para muitos jovens regressarem a casa dos pais”, apontou a coordenadora do Bloco.

A pretexto do arrendamento, Mortágua foi questionada sobre a intervenção num recente debate televisivo, quando disse que a sua avó, então com 85 anos, sofreu o “sobressalto” de passar por um eventual despejo, devido à chamada ‘Lei Cristas’.





“Não posso admitir que a direita me acuse de estar a inventar uma história sobre a minha avó”, disse, reafirmando a ideia do “sobressalto” em que a lei das rendas do tempo da troika colocou os idosos.