Bloco de Esquerda quer tirar carros de Lisboa e do Porto

O Bloco de Esquerda defende um reforço significativo do investimento público nos transportes coletivos e em meios de mobilidade não poluentes, de modo a restringir a circulação automóvel nas zonas centrais das grandes cidades. A medida consta do programa eleitoral bloquista para as legislativas de outubro, a que oteve acesso, e, segundo as contas do partido, implicará um investimento, só em Lisboa e no Porto, superior a 2,3 mil milhões de euros.Integrado no capítulo sobre iniciativas de cariz ambiental, o chamado Programa Cidade sem Carros propõe a limitação a veículos privados, nos primeiros quatro anos de execução, às zonas da Baixa, Chiado e avenida da Liberdade, em Lisboa; e Ribeira, Sé e Aliados, no Porto.O partido liderado por Catarina Martins defende, de forma complementar, a promoção de "meios de mobilidade suave", através de ciclovias e sistemas de bicicletas partilhadas, mas também a construção de 17 silos para estacionamento automóvel à entrada das cidades (10 em Lisboa e sete no Porto), cada qual com 500 lugares.A medida integra um conjunto de outras promessas para a mobilidade nas duas áreas metropolitanas, envolvendo um investimento – a 10 anos e com recurso a apoio comunitário – de 4,2 mil milhões de euros.A construção, pelo Estado, de 100 mil casas para arrendar por valores entre os 150 e os 500 euros é uma das promessas do programa eleitoral bloquista.O partido quer um investimento público anual de, no mínimo, 10 mil milhões de euros, para as áreas da saúde, educação e transição energética.Para recuperar o funcionamento dos serviços públicos, uma das medidas do programa é a criação, pelo Estado, de mais 100 mil postos de trabalho qualificados.