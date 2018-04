Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bloco e PAN querem reduzir fidelização nas telecomunicações de 24 para 12 meses

PSD também quer mudar Lei das Comunicações Eletrónicas mas não toca no prazo.

Por Diana Ramos | 01:30

O Bloco de Esquerda e o PAN querem reduzir o prazo de fidelização das operadoras de telecomunicações dos atuais 24 para 12 meses. Os dois partidos apresentaram iniciativas no Parlamento para alterar a Lei das Comunicações Eletrónicas, introduzindo também novos elementos aos contratos para proteção dos consumidores. O PSD seguiu-lhes as pisadas, mas só reforça as obrigações das operadoras, deixando de fora os prazos de fidelização.



"A ideia é clarificar os fundamentos que podem justificar um período de fidelização", explica ao CM o deputado bloquista Paulino Ascenção, frisando que os partidos na Assembleia da República recebem "queixas quase diárias" sobre as práticas das operadoras de televisão, internet e telefone.



"O objetivo do projeto de lei é aumentar a transparência e a segurança dos consumidores, obrigando as operadoras a facultarem informação detalhada sobre as várias componentes de preço, dos custos de resolução do contrato, do valor dos equipamentos subsidiados e dos motivos que fundamentam a existência de período mínimo de fidelização", lê-se no projeto de lei do Bloco de Esquerda.



Já a proposta do deputado André Silva, do PAN, reforça que o preço dos "serviços sem fidelização [pode] chegar ao dobro, havendo assim um fosso entre as diferentes opções" de tarifários apresentados pelas operadoras.



Para evitar discrepâncias, BE, PAN e PSD querem que os contratos passem a deixar claros o custo do fornecimento regular do serviço e os custos de instalação inicial e dos equipamentos subsidiados a amortizar pelo prazo de fidelização. Além disso, querem obrigar as empresas a informarem regularmente os clientes do prazo até ao fim da fidelização e do custo associado à rescisão do contrato.



O BE chega a propor que a mensalidade desça após o período de fidelização do contrato.



SAIBA MAIS

2004

A Lei nº5/2004, de 10 de fevereiro, fixou a Lei das Comunicações Eletrónicas, definindo o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas. A mais recente alteração à legislação teve lugar em 2016. Nessa altura, o PS não alinhou com a esquerda para mudar o prazo de fidelização



Respostas mais claras

A ANACOM constatou que o tratamento que as operadoras dão às reclamações dos clientes não é o adequado e quer avançar com medidas para reforçar a proteção dos consumidores.