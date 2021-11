O Bloco de Esquerda continua a ter como prioridade o reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS), considerando-o um “grande pilar da democracia”.O programa eleitoral do partido para as Legislativas de janeiro foi este sábado aprovado, durante um encontro nacional de várias horas. Já no final, a coordenadora dos bloquistas apresentou os quatro principais compromissos do programa.