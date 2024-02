Bolieiro diz que coligação é responsável por governar quatro anos e promete diálogo

O social-democrata José Manuel Bolieiro afirmou esta terça-feira que a coligação PSD/CDS-PP/PPM, vencedora das legislativas açorianas de domingo, tem "a responsabilidade de liderar os destinos" do arquipélago por quatro anos e comprometeu-se "a manter um diálogo aberto e conciliador".

"Agradeço a confiança depositada na coligação PSD/CDS/PPM, que nos confere a responsabilidade de liderar os destinos dos Açores nos próximos quatro anos", referiu o também atual presidente do Governo Regional numa publicação na rede social Facebook.

José Manuel Bolieiro - que na noite eleitoral disse estar pronto para governar com maioria relativa, uma vez que a coligação ficou a três deputados dos 29 necessários para uma maioria absoluta -- considerou a vitória de domingo um testemunho do "compromisso inabalável com a estabilidade e o bem-estar" da população.

Os resultados são, no seu entender, um apoio à governação da coligação desde 2020 e permitem renovar a confiança no percurso definido.

"Comprometo-me a manter um diálogo aberto e conciliador, garantindo que nenhum açoriano seja deixado para trás. Seremos um governo de estabilidade, enfrentando os desafios com coragem e determinação, sempre com os interesses dos açorianos em primeiro lugar", acrescentou, na sua primeira mensagem pública após a noite eleitoral.

O social-democrata compromete-se também a "honrar os compromissos assumidos" e a "prestar um serviço ainda melhor às populações e aos territórios" das nove ilhas.

"Somos uma força incansável na promoção do bem-estar dos açorianos", escreveu, agradecendo ao CDS-PP e ao PPM, além de todas as estruturas do PSD, "pela dedicação e coesão".