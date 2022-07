Bolsonaro diz que minorias têm de se adequar às leis no Brasil

Respondendo a acusações de ter preconceito contra homossexuais, negros, mulheres, entre muitas outras parcelas da sociedade que costuma hostilizar ou menosprezar, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou esta sexta-feira que as leis foram feitas para as maiorias e que as minorias é que têm de se adequar a elas. Bolsonaro fez a declaração num encontro com pastores e fiéis evangélicos da Assembleia de Deus em Juiz de Fora, cidade onde há quatro anos, ainda candidato a presidente, levou uma facada durante um ato de campanha.

"No outro dia eu falei, uma mãe quer que o Joãozinho seja sempre Joãozinho, e fui acusado de ser homofóbico. Meu Deus do Céu, porra... Onde nós iremos cedendo para as minorias? As leis existem, no meu entendimento, para proteger as maiorias. As minorias é que têm de se adequar.", disparou Bolsonaro, fortemente aplaudido pela multidão.





A declaração de Jair Bolsonaro contraria flagrantemente o que está escrito na Constituição brasileira, que ele jurou seguir e respeitar ao tomar posse em 1 de Janeiro de 2019, e que garante às minorias o mesmo respeito e tratamento do que qualquer outro cidadão. Na Constituição, promulgada em 1988, está consignado sem margem para dúvidas o respeito a todos os cidadãos de igual forma, e está expressamente proibido discriminar pessoas por raça, etnia, religião, orientação sexual ou qualquer outra razão, garantindo a todos os cidadãos o direito a ser diferente sem por isso sofrer nenhum tipo de violação aos seus direitos.

Além de ter chocado e irritado homossexuais ao dizer que uma mãe não pode aceitar que um filho que nasceu homem queira depois querer ser outra coisa, Bolsonaro costuma fazer piadas de mau gosto também sobre negros, a quem já chamou várias vezes de "gordos e vagabundos", e sobre mulheres. Esta semana refutou acusações de ser misógeno e disse que as mulheres o acusam de ser machista por não conseguirem entender o gosto dele por armas e por motas, que ele considera serem símbolos de macheza.