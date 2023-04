Bolsonaro e Salvini vão estar em Lisboa para evento organizado pelo Chega

O líder do Chega anunciou, esta sexta-feira, que o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, vão estar em Lisboa em maio para um encontro organizado pelo partido com figuras da extrema-direita de vários países.

Numa mensagem de vídeo enviada às redações, André Ventura assegurou que Bolsonaro e Salvini já confirmaram a sua presença em Lisboa "para o grande evento da direita mundial" que o Chega está a organizar e que terá lugar nos dias 13 e 14 de maio.

"Bolsonaro chegará a Lisboa dia 12 e partirá dia 15, segundo comunicação ontem recebida oficialmente pelo Chega", adiantou o partido numa nota enviada aos jornalistas.

No vídeo, Ventura defende que este evento "vai colocar Lisboa no centro da direita mundial".

"A presença de Jair Bolsonaro, de Matteo Salvini e de muitos outros dirigentes da direita europeia, marca Lisboa como um dos novos centros da direita mais forte da Europa e uma das referências mundiais da luta contra o socialismo", considerou.

O líder do Chega apelou à participação no evento e enalteceu o "reconhecimento dos pares internacionais" do partido.

No passado dia 23 de março, André Ventura confirmou que estava a organizar um "evento de grande dimensão" para juntar em Lisboa líderes da extrema-direita europeia e também os ex-Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro e Donald Trump.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, André Ventura indicou que o partido convidou também "vários líderes da direita europeia", entre os quais Santiago Abascal, do espanhol Vox, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que o Chega "gostava muito de ter em Portugal".

O objetivo deste evento, disse na altura, é ser semelhante à Conferência da Ação Política dos Conservadores (CPAC, na sigla em inglês), considerada a mais importante reunião do movimento ultraconservador nos Estados Unidos da América.

"A ideia era ser muito semelhante ao CPAC norte-americano", com intervenções, conferências, momentos de interação e "comícios em alguns momentos com alguns líderes mais populares ou com maior mobilização", referiu.

Matteo Salvini já esteve presente em 2021 num congresso do Chega que decorreu em Coimbra.