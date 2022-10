Bolsonaro já votou no Rio de Janeiro para as presidenciais

Jair Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, votou neste domingo para as presidenciais, no Rio de Janeiro. O atual presidente do Brasil fez algumas declarações aos jornalistas momentos antes da votação."Se forem eleições limpas, sem problema, que vença o melhor", referiu.O Presidente brasileiro afirmou ainda aos jornalistas que vencerá as eleições presidenciais já na primeira volta que decorre este domingo.

"Vai ser já no primeiro turno", garantiu Bolsonaro depois de questionado se iria respeitar o resultado da votação.

O candidato à reeleição chegou vestido com um t-shirt verde e amarela da selação 'canarinha' para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro, pouco depois das 08h50 (12h50 em Lisboa).

Em atualização