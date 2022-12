"Bom senso tornaria conflitos dispensáveis": Marcelo Rebelo de Sousa no discurso de encerramento da Diáspora Portuguesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou, esta quarta-feira, no encerramento do nono Encontro Anual do Conselho da Diáspora Portuguesa que "a Europa é crucial para o mundo".Marcelo aproveitou também o momento para reforçar que "Portugal é muitas vezes decisivo na resolução de problemas europeus" e que "o bom senso tornaria esses conflitos dispensáveis".O Chefe de Estado apelou a que Portugal continue a olhar para o futuro, realçando que espera que 50 anos após o 25 de Abril não exista um "regresso ao passado". MArcelo disse ainda que como País as "nossas potencialidades têm obrigação de ser realizadas".O Presidente da República sublinhou ainda que "a Europa só depende dela própria e do seu bom senso para ser o que quiser".