O último dia de campanha presidencial de André Ventura foi passado em Lisboa, com uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários do Beato. O também deputado do Chega alertou para as condições deficitárias da infraestrutura. E aproveitou a presença na corporação para lamentar o facto de os bombeiros não terem sido incluídos no plano de vacinação contra a Covid-19, bem como o facto de estes profissionais não terem direito ao prémio pago à área da saúde, apesar de estarem também na linha da frente. O candidato do Chega recordou ainda o encerramento das escolas para afirmar que o facto de não haver ensino à distância se deve às falhas do Executivo na entrega de equipamentos a alunos, isto é, na digitalização do ensino.









Sobre o estilo da campanha, admitiu excessos de linguagem, mas disse não se arrepender das considerações feitas aos rivais. À noite, Ventura discursou num comício, num hotel da capital. À porta, estava um grupo de ciganos a protestar com cravos.