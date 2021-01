“Boneco dos poderes ocultos” Ventura contra o “boneco de Sócrates” Ana Gomes num debate tenso

Num debate onde a política pouco espaço ocupou, as trocas de acusações entre Ana Gomes e André Ventura prevaleceram no frente-a-frente que mantiveram esta sexta-feira no âmbito da pré-campanha para as Presidenciais. “O partido deste senhor quer destruir a democracia”, apontou a candidata. Ana Gomes “representa tudo aquilo em que não acredito”, retorquiu o líder do partido Chega. De permeio, até José Sócrates entrou na troca de galhardetes.









André Ventura começou por fazer saber que a sua principal adversária nestas eleições é Ana Gomes. Do outro lado, a candidata reafirmou que o seu adversário é Marcelo Rebelo de Sousa, porque que ser Presidente para evitar “que forças como as que André Ventura representa” promovem episódios de violência como o que sucedeu no Capitólio, o senado norte-americano. O líder do Chega devolveu a acusação antiga eurodeputada não é democrata, porque defende a ilegalização do Chega e mostrou mesmo um cartaz do MRPP, onde Ana Gomes militou até 1976, onde se lia “morte aos traidores”. Em resposta, a socialista recuou ainda mais no tempo e aludiu à “marca na cara da vergastada de um PIDE”, porque “lutou contra a ditadura”.

Pelo meio, também Paulo Pedroso, diretor de campanha de Ana Gomes, veio à baila em alusão ao processo Casa Pia, com André Ventura a perguntar se a candidata mantinha a confiança no antigo ministro do PS. “Confio inteiramente em quem trabalha comigo e não aceito insultos vis”, respondeu.





Nem Sócrates faltou. André Ventura afirmou que a candidata andou aos beijinhos ao antigo primeiro-ministro do PS. Esta acusou-o de, “como funcionário da Autoridade Tributária, ter ajudado o patrão de Sócrates, Lalanda de Castro, a escapar ao fisco”. Mais acusou-o ainda de ser um “boneco dos poderes ocultos, do imobiliário”. Ventura ripostou: “Antes um boneco das forças antissistema do que um boneco de José Sócrates.”