Braga: O 4.º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Braga é o 4º concelho-chave das eleições legislativas 2022. De todos os concelhos-chave que já analisámos nestas páginas, o de Braga é o primeiro no qual, em 2019, o número de votantes ultrapassou a centena de milhar: foram 100 176. O que revela que é, essencialmente, o volume de votantes que começa a sobressair nesta análise.Braga, como sede de município, também representa todo o círculo eleitoral em que 19 deputados serão eleitos. Mais relevante ainda é o número de concelhos-chave do distrito de Braga: 3.Braga é o maior concelho do distrito e, em 2019, representou 21,52% de todos os votantes. Nas últimas eleições legislativas, o PS venceu o PSD no concelho por pouco mais de 3000 votos, tendo ambos os partidos empatado em número de deputados eleitos.Nas mesmas eleições, de todos os concelhos do País, o de Braga foi onde PSD e BE tiveram a sua 5ª melhor votação.Braga é também mais um caso com vincadas diferenças em tendência de voto no partido mais representativo no concelho, se compararmos o historial de eleições autárquicas e legislativas.Este foi um sólido município socialista durante quase 40 anos ininterruptos, para em 2013 mudar para uma coligação vencedora de PSD, CDS-PP e PPM. Nas legislativas, os resultados finais já registaram seis inversões de tendência entre PS e partidos de direita, coligados ou não.Nas últimas oito eleições legislativas, desde 1995, o concelho de Braga votou sete vezes no partido eleito para formar governo, característica que deve constituir uma motivação extra para os cabeças de lista distritais de PS e PSD.Foram precisos 19 127 votos para, no distrito de Braga, eleger cada deputado.Deputados eleitos: PS e PSD oito cada, dois pelo BE e um pelo CDS-PP, no total do distrito de Braga.Só os votos no PS (34,21%) e PSD (31,08%) elegeram um deputado cada em Braga.