Bragança, Viseu e Leiria contrariam tendência e 'viram' à esquerda nas europeias

Que o PSD é um dos derrotados das eleições Europeias já se sabia, mas analisando os resultados ao pormenor destaca-se o ‘eclipse’ da direita em três distritos que têm sido ao longo dos anos maioritariamente laranja: Bragança, Viseu e Leiria.Nos últimos 4 escrutínios para o Parlamento Europeu (2004, 2009, 2014 e 2019), a direita venceu sempre, com boas margens, nos distritos-bastião, mesmo quando PSD e CDS-PP concorreram em coligação.Mas no domingo, a esquerda, nomeadamente o PS e o BE, tomou ‘posse’ destes distritos, sendo que em Bragança a diferença foi de apenas 73 votos (13 999 para o PS, 13 926 para o PSD). Mais expressivo é o resultado quando se acrescenta os votos que o CDS-PP obteve nestas regiões: somando aos do PSD, os partidos de direita ficam sempre abaixo dos votos obtidos desde 2004.Se a derrota do PSD (e do CDS- -PP) é clara, já a vitória do PS não é tão esmagadora como o mapa pode fazer crer: é que a votação socialista não atingiu nenhum recorde no somatório dos concelhos que compõem os distritos de Bragança, Viseu e Leiria.Aliás, o PS perde 760 votos em Bragança e 964 em Viseu, face a 2014. Em Leiria, subiu 5205 votos, mas ainda assim longe dos 50 627 de há 15 anos. Ou seja, o PSD perde, mas a migração de votos não vai para o PS – antes para o Bloco de Esquerda, que tem mais 1593 em Bragança, 4908 em Viseu e 7606 em Leiria.Os únicos distritos onde o PSD conseguiu vencer foram Vila Real (22 553 votos, 21 479 para o PS) e na Madeira (36 928 contra 27 079 para os socialistas).Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Leiria, Açores e Madeira – o PAN ficou em 5º, à frente da CDU. Em Setúbal e Faro, conseguiu mais votos do que o CDS-PP.O PSD venceu em 67 concelhos, enquanto o PS ganhou em 234. Os restantes 7 foram para a CDU. A sul de Porto de Mós, o PSD não tem uma única vitória.A coligação Basta! obteve o 6º posto no distrito de Portalegre (721 votos), à frente do PAN.O PAN conseguiu o brilharete de ser a 4ª força em 20 concelhos, com enfoque nos distritos de Coimbra (5), Faro e Porto (4 em cada) e Açores (3). Em Barrancos, terra dos toiros de morte, teve 0.Condeixa-a-Nova, Lagos, Olhão, Portimão e Entroncamento foram os cinco concelhos onde o Bloco de Esquerda obteve o segundo lugar, logo atrás do PS, ou seja, à frente do PSD e restantes.Em Porto Santo, o PSD ganhou ao PS por apenas um voto: 639-638. Já em Carrazeda de Ansiães, a diferença foi de 2 votos (758 para o PSD, 756 para os socialistas).