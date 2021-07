"Branqueamento da extrema-direita": Deputado do PS lança farpas a Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha presidir à comissão de honra (ri-me) de Suzana Garcia vem apenas confirmar aquilo que já se sabia sobre o seu papel no branqueamento da extrema-direita. pic.twitter.com/DaDWYZkyxE — Eduardo Barroco de Melo (@ebarrocomelo) July 6, 2021









pelo envolvimento na morte do imigrante cabo-verdiano Alcindo Monteiro.

O deputado do Partido Socialista (PS), Eduardo Barroso de Melo, reagiu esta terça-feira à notícia de que o apresentador de televisão, Manuel Luís Goucha, irá presidir à comissão de honra da candidatura da advogada e antiga comentadora criminal, Suzana Garcia, à Câmara da Amadora.Eduardo Barroso de Melo lançou farpas a Goucha, acusando-o de "branquear a extrema-direita"."Manuel Luís Goucha presidir à comissão de honra (ri-me) de Suzana Garcia vem apenas confirmar aquilo que já se sabia sobre o seu papel no branqueamento da extrema-direita.", pode ler-se na publicação partilhada pelo deputado na rede social Twitter.Para ilustrar a legenda, o deputado escolheu a imagem de uma entrevista feita por Manuel Luís Goucha ao antigo skinhead Mário Machado, no antigo programa 'Você na TV', na TVI. Mário Machado cumpriu pena de prisão