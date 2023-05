Bruxelas alerta para falta de transparência do Fisco português

A Comissão Europeia (CE) considera que o sistema fiscal português “é complexo e pouco transparente” e alerta para a subida dos impostos em atraso, “bem acima da média da União Europeia”, segundo o pacote de primavera do Semestre Europeu, divulgado esta quarta-feira.









No documento orientador sobre os planos orçamentais dos Estados-membros, Bruxelas adianta que Portugal “beneficiaria” de uma avaliação constante da “eficiência económica” do sistema de impostos, apesar de também reconhecer que o País inscreveu no Plano de Recuperação e Resiliência medidas para combater a evasão fiscal.

Os técnicos de Bruxelas fazem soar os alarmes para os preços da habitação, que “registaram um forte crescimento”, à boleia do “impacto do aumento da restritividade das condições financeiras e o ambiente externo incerto”.





A CE deixou ainda um aviso para o envelhecimento da população, que vê como um desafio para as finanças pública, com o aumento das despesas com pensões e saúde.