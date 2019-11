Bruxelas deixa aviso e diz que projeção do Governo sobre crescimento do PIB é “algo otimista”

A menos de um mês da entrega do Orçamento do Estado (OE) para 2020, a Comissão Europeia (CE) lança recados ao Governo. No ‘pacote orçamental do outono’, feito com base no esboço que o Executivo enviou a 15 de outubro, Bruxelas coloca Portugal, juntamente com outros sete países, em risco de incumprimento em termos orçamentais e frisa que o Governo deve apresentar "o mais brevemente possível" um documento atualizado. Também o crescimento de 2% do PIB no próximo ano, projetado pelo Governo, é tido por Bruxelas como "algo otimista".Em termos de défice orçamental, o Governo aponta para 0,1% este ano e défice nulo no próximo ano, mas, para a CE, o défice estrutural inscrito no esboço orçamental não cumpre o ajustamento estrutural das contas públicas imposto pelo Conselho da União Europeia em julho.Pierre Moscovici, que está de saída do executivo comunitário, rejeitou a ideia de que tenha feito o papel de ‘polícia bom’ relativamente a Portugal, em contraponto com o vice-presidente, Valdis Dombrovskis, retratado como o ‘polícia mau’. "Uma coisa é garantida: ambos adoramos Portugal e apreciamos os esforços feitos nos últimos anos", declarou.O Orçamento do Estado para 2020 será discutido na generalidade nos dias 9 e 10 de janeiro, com votação final global marcada para 7 de fevereiro. O calendário foi esta quarta-feira aprovado em conferência de líderes parlamentares e tem como meta a entrada em vigor do Orçamento a 1 de março do próximo ano, tendo o Governo apontado 16 de dezembro como "data indicativa" de entrega do documento no Parlamento.