Após quatro anos congeladas devido à pandemia, as restrições orçamentais da União Europeia vão ser retomadas, para limitarem de novo os montantes das dívidas públicas nacionais a 60% do Produto Interno Bruto (PIB) e os valores do défice num máximo de 3%. A novidade é que haverá maior flexibilidade para atingir estas metas, ficando a aplicação das normas de Bruxelas dependente da situação económica de cada Estado-membro.









