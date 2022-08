Bruxelas quer "intervenção de emergência e reforma estrutural" na eletricidade

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta segunda-feira uma "intervenção de emergência e uma reforma estrutural" no mercado da eletricidade da União Europeia (UE), admitindo "as limitações" da configuração atual, exacerbadas pela crise.

"Os preços da eletricidade em alta estão a expor as limitações da atual configuração do nosso mercado de eletricidades, [que] foi desenvolvido para diferentes circunstâncias. É por isso que estamos agora a trabalhar numa intervenção de emergência e numa reforma estrutural do mercado da eletricidade", anunciou Ursula von der Leyen.

Discursando no Fórum Estratégico de Bled, na Eslovénia, a líder do executivo comunitário aludiu aos recentes apelos para reformular o mercado elétrico comunitário, quando os preços da luz batem máximos, no contexto da crise energética e da guerra da Ucrânia.