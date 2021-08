"Cá estarei em 2023": António Costa recusa tabu sobre sucessão no PS

Depois de vários adiamentos o Congresso do Partido Socialista está a decorrer este sábado presencialmente em Portimão. À entrada do evento António Costa disse que "não existe tabu" quanto à sua sucessão na liderança do partido.



António Costa desvalorizou os debates que têm surgido em torna da sua sucessão no PS. "Acabo de ser eleito para um mandato que vai até 2023. Cá estou agora e cá estarei em 2023", acrescentou.





Têm vindo a ser apontados quatro nomes como possíveis sucessores, entre eles Ana Catarina Mendes, dariana Vieira da Silva, mNuno Santos,Fernando Medina, presidente da câmara de Lisboa.O líder do PS considerou natural que esses quatro membros do partido integrassem a mesa do congresso. "A mesa é bastante ampla, tem vários elementos. É natural que aqueles que têm sido os rostos nos vários combates que estamos a travar estejam incluídos na mesa", afirmou.António Costa foi eleito Secretário-Geral do partido em junho com 94% dos votos.