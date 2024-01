Cabeça-de-lista pelo Porto garante que Livre será "força de bloqueio" à extrema-direita

O cabeça-de-lista do Livre pelo Porto, Jorge Pinto, garantiu que o partido será uma "força de bloqueio" à extrema-direita, mensagem acompanhada pelo 'número um' por Setúbal, Paulo Muacho, que lembrou que "a extrema-direita não é inevitável".

Estas posições foram deixadas por estes dois candidatos às legislativas antecipadas de março, no XIII Congresso do Livre, que termina este domingo no Porto.

"Ao contrário do que ouvi de alguns camaradas aqui eu tenho medo, porque sei que a extrema-direita insulta, agride e mata. Mas esse medo não nos fará dar um passo atrás. Seremos uma força de bloqueio à extrema-direita. Nem um passo atrás em tudo o que conquistámos, no que iremos conquistar", defendeu Jorge Pinto, cabeça-de-lista pelo Porto.