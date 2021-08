Cabrita diz que Portugal tem recursos que permitem apoiar centenas de afegãos

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta terça-feira que Portugal tem capacidade para apoiar "algumas centenas de afegãos" que necessitem de ser acolhidos após fuga do país. Atualmente, há 84 cidadãos afegãos acolhidos em Portugal, mas Cabrita admite a disponibilidade para acolher mais "umas centenas"."Portugal tem recursos que permitem apoiar umas centenas de afegãos", revelou o ministro fazendo referência para "capacidade financeira" do país.Relativamente a prioridades, o ministro afirma que estão definidas e as "mulheres, ativistas dos direitos humanos, jornalistas e mulheres juízas" fazem parte desse leque de prioridades. Também fazem parte cidadãos que tenham lutado pelos mesmos valores do país."Definiremos em setembro qual a dimensão financeira de mecanismos de apoio", explicou ainda.Em atualização