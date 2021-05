Cabrita é "mau nas decisões e pior nas justificações", afirma Iniciativa Liberal

O presidente da Iniciativa Liberal classificou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, como "mau nas decisões e pior nas justificações", elencando diversos episódios em que considera que o membro do executivo do PS foi "incompetente".

"Ontem [terça-feira] houve a festa do título [nacional de futebol] do Sporting, não havia plano absolutamente nenhum e continua aqui o ministro, que é incompetente, mau nas decisões e pior nas justificações. Fica, dizem, por que andou consigo (António Costa) na escola. É altura de saber quem andou consigo na escola para este parlamento saber quem é inimputável neste país", afirmou Cotrim de Figueiredo.

O deputado único dos liberais debatia com o primeiro-ministro, António Costa, no primeiro debate parlamentar bimestral com o primeiro-ministro após o fim do estado de emergência para combater a epidemia da covid-19 em Portugal.