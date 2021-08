Cabrita sobre acidente que matou trabalhador na A6: "Nunca pressionei uma investigação judicial"

acidente que vitimou Nuno Santos na A6 ocorreu a 18 de junho. No carro que atropelou o trabalhador seguia Eduardo Cabrita.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu este sábado que nunca pressionou uma investigação judicial quando questionado acerca do acidente que matou um trabalhador na A6.À pergunta "sente que ficou fragilizado no cargo de Ministro da Administração Interna?", o MAI respondeu:"Bastará olhar para aquilo que é o País. Estamos com quatro dos cinco melhor anos do combate a incêndios".O ministro falava aos jornalistas à entrada do congresso do PS, que decorre este fim de semana.Recorde que o