António Costa promete medidas para abrir portas a estrangeiros

Foi numa sala perfumada de cachupa acabada de sair do lume e ao som da morna que António Costa elencou as medidas previstas no programa eleitoral do PS com vista à integração de imigrantes.Num almoço na Associação Caboverdeana de Lisboa, o secretário-geral do PS começou por sublinhar a necessidade de "separar o combate ao racismo da integração de imigrantes, porque não é a cor da pele que atribui a nacionalidade"."Mas também temos de separar a funções de polícias de fronteiras das competências administrativas relativamente aos estrangeiros residentes em Portugal." Um discurso muito aplaudido pela comunidade cabo-verdiana e que deu lugar a várias promessas."Está na moda em muitos países europeus dizer que não querem mais imigração, Portugal precisa de mais imigração e de mais estrangeiros a virem trabalhar para o nosso país", sustentou o socialista, frisando que são necessárias "medidas de imigração inteligentes que fixem imigrantes" em território nacional."Uma das primeiras alterações que temos de fazer é acabar com essa absurda existência de quotas para a fixação de contingentes laborais, tendo em vista a concessão de autorizações de entrada e de residência no nosso país. Não faz o menor sentido", observou Costa.Avançar com a livre circulação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é também um objetivo, mesmo que apenas alguns estados estejam abertos a isso. "Volta e meia há uns que têm maus humores - também nós já tivemos os nossos maus humores –, então iremos fazer acordos bilaterais", assegurou o líder do PS.O pedido sucessivo de fiscalização às alterações ao Código do Trabalho, feito por BE, PCP e PEV, já deu entrada no Tribunal Constitucional, divulgou o deputado bloquista Pedro Filipe Soares."Está entregue o pedido de fiscalização das alterações ao Código do Trabalho", pode ler-se numa mensagem na rede social Twitter.A STCP vai disponibilizar um serviço de transporte especial para os cidadãos que vão votar antecipadamente.O ‘Vaivém’ será realizado entre as 08h00 e as 19h23, entre a praça do Marquês e o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município, na rua Alves Redol, no Porto, onde se encontrarão as mesas de voto.