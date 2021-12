Cada novo emprego tem custo de 50 mil euros para o Estado

Os 10 investimentos com mais apoios

O Governo aprovou esta quarta-feira 26 contratos fiscais que implicam um investimento de 937,3 milhões de euros e preveem a criação de 1886 postos de trabalho até 2027. Mas os empregos novos a criar não saem barato. Feitas as contas aos 10 investimentos com mais apoio, verificamos que cada novo emprego tem um custo para o Estado superior a 50 mil euros.As minutas aprovadas preveem a concessão de um crédito fiscal máximo de 92 milhões de euros a estes 26 projetos de investimento, justificado pelo seu interesse para a economia nacional, refere o comunicado do Conselho de Ministros.A mesma informação adianta que estes projetos vão permitir a criação de 1886 novos postos de trabalho até 2027 e a manutenção dos atuais 9442 empregos, estando em causa "projetos de investimento produtivo, distribuídos pelo território e com forte representação da indústria transformadora".O ministro das Finanças, João Leão, salientou o facto de estes 26 contratos contemplarem "projetos de investimento produtivo" no setor transacionável, "com forte peso" na indústria transformadora e distribuídos por vários pontos do território nacional. Leão destacou a a importância destes projetos no processo de recuperação da economia portuguesa, acentuando que demonstram "a enorme confiança" que as empresas promotoras têm na economia nacional.