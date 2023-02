O município da capital aprovou ontem, por unanimidade, a criação do Departamento de Transparência e Prevenção da Corrupção, proposta pelo presidente Carlos Moedas (PSD), com contributos do PS e da associação ‘Cidadãos Por Lisboa’.A proposta prevê uma alteração à orgânica dos serviços do município, “extinguindo o Departamento de Gestão da Qualidade e Auditoria”, e será, agora, submetida à aprovação da Assembleia Municipal.