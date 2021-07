Câmara de Lisboa atribuiu 16 milhões de euros em subsídios ilegais ao Turismo

A Câmara de Lisboa atribuiu ilegalmente subsídios à Associação de Turismo de Lisboa (ATL), entre 2014 e 2018, no valor global de 16 145 571,77 euros, segundo um relatório do Tribunal de Contas (TdC) divulgado esta quinta-feira. A devolução dos valores só poderá ser exigida se o caso for a julgamento.A auditoria, que partiu de uma denúncia de quatro membros da assembleia municipal, analisa as transferências realizadas pela autarquia em 2014 e 2015, quando era liderada por António Costa, e em 2016, 2017 e 2018 já sob a alçada do atual presidente, Fernando Medina.