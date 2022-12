Câmara de Lisboa lança canal para denúncias do município

A Câmara de Lisboa anunciou esta segunda-feira o lançamento do Canal de Denúncias do município – disponível no site da autarquia –, que permite a comunicação de situações de incumprimento dos princípios e valores éticos ou de situações ilegais na atividade municipal, inclusive casos de corrupção.

A nova ferramenta está disponível para todos os que trabalham na autarquia liderada por Carlos Moedas e nas empresas municipais de Lisboa e para qualquer pessoa singular que se relacione direta ou indiretamente com o município.