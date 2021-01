Câmara de Lisboa vai gastar mais 20 milhões de euros para apoiar empresas

A Câmara de Lisboa vai lançar uma segunda fase do programa que apoia a fundo perdido as empresas da cidade, com mais 20 milhões de euros, duplicando o número de beneficiários, anunciou hoje o presidente da autarquia.

Fernando Medina (PS) falava numa conferência de imprensa agendada para apresentar novas medidas de apoio financeiro às empresas, famílias e setores cultural e social da cidade, na sequência do novo confinamento decretado devido à evolução da pandemia de covid-19.

Segundo o autarca, o objetivo é "alargar os apoios às empresas e insituições que não tinham cobertura na primeira fase ou melhorar o processo de apoio".