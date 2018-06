Município luta contra o fecho da agência do Louriçal. Conta na Caixa tem mais de 21 milhões de euros.

Por José Durão | 14:40

A Câmara Municipal de Pombal vai anunciar esta quarta-feira que retirará as suas contas da CGD caso o banco avance com a intenção anunciada de encerrar o balcão do Louriçal.

Em causa estão sete milhões de euros em conta corrente, mais 14 de mais valias.

A confirmar-se a decisão do banco, este será o segundo balcão da CGD a encerrar no concelho deste que a Caixa Geral de Depósitos iniciou a sua reestruturação.