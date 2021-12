Câmara de Sintra aprova orçamento de 271,9 milhões de euros para 2022

A Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa, aprovou hoje o orçamento para 2022, no valor de 271,9 milhões de euros, tendo como prioridades as áreas da saúde, requalificação urbana e a reabilitação viária.

O orçamento foi aprovado com os votos favoráveis do PS (quatro vereadores mais o presidente), da CDU (um eleito), do Chega (um eleito) e contra dos quatro eleitos da coligação PSD/CDS.

No ano passado, a Câmara de Sintra tinha aprovado para 2021 um orçamento de 253,6 milhões de euros, o que corresponde no próximo ano a um aumento de 18,3 milhões.

Em comunicado, a autarquia, presidida por Basílio Horta (eleito pelo PS), refere que este "é o maior orçamento dos últimos sete anos" e destaca um investimento de 26 milhões de euros no setor da saúde.

"Este nível de investimento na saúde é revelador da total e absoluta prioridade que damos a este setor", sublinha Basílio Horta, citado na nota.

Neste âmbito, a autarquia prevê um investimento de cerca de 24,8 milhões de euros para a construção do novo Hospital de Sintra (obra orçada em 50 milhões) e novas unidades de saúde.

A segunda maior fatia do investimento (16,7 milhões) será aplicada na rede viária do concelho, seguindo-se a requalificação urbana (11,8 milhões de euros), a educação (9,7 milhões), espaços verdes (4,5 milhões) e cultura e desporto (4,5 milhões).

O orçamento prevê ainda um investimento de um milhão de euros para a instalação de um sistema de videovigilância no concelho e uma transferência de 13,5 milhões de euros para as 11 freguesias do concelho.

"São mais 84,6 milhões de euros de investimento direto, que serão vertidos em investimento de projetos que contribuem de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida dos sintrenses", sublinha a autarquia.

No que diz respeito aos impostos municipais, a Câmara Municipal de Sintra vai manter a taxa mínima legal do IMI (Imposto Municipal Sobre Imóveis) para prédios urbanos (0,30%), estimando uma receita de 42,3 milhões de euros.