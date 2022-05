A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) abriu um inquérito para perceber se houve ilegalidades no tratamento dos dados de refugiados ucranianos acolhidos por elementos de uma associação pró-russa na Câmara de Setúbal.



“Com base nas notícias que vieram a público, a CNPD abriu um processo para averiguar se efetivamente houve ou não aqui alguma ilegalidade ou algum incumprimento da lei na recolha e no tratamento de dados pessoais”, disse à Lusa a porta-voz Clara Guerra, em alusão à receção de pelo menos 160 refugiados ucranianos por russos simpatizantes do regime de Putin, que teriam fotocopiado documentos pessoais.









Ver comentários