Câmaras falham regras da proteção de dados

Duas em cada três câmaras do País não cumprem as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Um inquérito da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência mostra que, no ano passado, apenas 35% das autarquias tinham uma estratégia de informação de acordo com as normas do RGPD.Perante este retrato preocupante, mais de três anos após o início da aplicação da lei, há 59% dos municípios a admitirem que estão em fase de revisão dos procedimentos, para incorporarem as atuais regras. Ou seja, as autarquias estão cientes da legislação existente, mas ainda não a aplicam na íntegra. O mesmo inquérito mostra, ainda assim, que 64% das autarquias têm definida uma estratégia para a segurança da informação.