A candidata presidencial Ana Gomes anunciou que o orçamento da sua campanha ao Palácio de Belém ronda os 50 mil euros. Um montante que é o dobro dos 25 mil euros estimados pelo recandidato Marcelo Rebelo de Sousa, atual Chefe de Estado.

Esta quarta-feira, na entrega das cerca de 8 mil assinaturas para formalizar a candidatura, no Tribunal Constitucional, Ana Gomes explicou que apresentou, no seu entender, um “orçamento baixo, mas realista”. “Somos a única campanha - de que eu tenha conhecimento - que, ao contrário do previsto na lei - que permite contribuições individuais até 26 mil euros -, tem um limite de até 100 euros por pessoa.” E “tudo será rigorosamente controlado através de uma referência multibanco”, enfatizou.





Já o atual Presidente e recandidato a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, fixou as despesas com a campanha no patamar dos 25 mil euros. “Tenciono não gastar mais do que isso”, afirmou após a entrega das cerca de 13 mil assinaturas no Constitucional. Segundo Marcelo, trata-se sobretudo de “custos administrativos e operacionais”, que totalizarão cerca de 16 mil euros.





O recordista de gastos é mesmo André Ventura, presidente do Chega. Segundo a Lusa, o orçamento da campanha eleitoral à Presidência da República do também deputado ascende a 160 mil euros: por exemplo, gastará 25 mil euros na “conceção da campanha” e 50 mil euros em estruturas e cartazes.



Candidato com o “gabinete na rua”



Vitorino Silva, o calceteiro conhecido como ‘Tino de Rans’, formalizou esta quarta-feira a candidatura. “Sou o candidato com a maior sede de campanha e o meu gabinete é a rua”, afirmou, para explicar as dificuldades em reunir as assinaturas necessárias.