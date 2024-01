A campanha eleitoral para as legislativas regionais dos Açores arranca este domingo, com a participação de 11 forças políticas, oito partidos e três coligações, que vão disputar os 57 lugares da Assembleia Legislativa.

A campanha termina no dia 2 de fevereiro, sexta-feira, e no domingo seguinte quase 230 mil eleitores são chamados a votar.

De acordo com os resultados das eleições, o representante da República nomeia depois o presidente do Governo Regional, que, por sua vez, propõe os membros do executivo.