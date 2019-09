Campanha para eleições legislativas com dança e Tancos

Mas de manhã, quando questionado sobre Tancos, disse só que o caso "é gravíssimo", pedindo para analisar primeiro a acusação do Ministério Público.



Esta quinta-feira, o PS voltou a apostar nas arruadas e António Costa percorreu Moscavide, no concelho de Loures. Numa autarquia comunista, ladeado por membros do Governo, o socialista passou o teste da rua.



Sobre Tancos, foi taxativo: "Os casos da Justiça tratam-se na Justiça." À tarde, quando a ‘bomba’ rebentou com as declarações de Rio, Costa teve uma reação enervada após sair de um encontro com jovens, em Lisboa.



"Não é aos 58 anos que lhe reconheço autoridade para fazer julgamentos morais sobre a minha atitude política", começou por afirmar Costa, frisando depois ter ouvido Rio dizer que tinha "como princípio não fazer julgamentos em praça pública".



"Eu não mudo de princípios de dois em dois dias e quem sacrifica princípios envergonha-se mais a si próprio do que quem ataca." Numa declaração sem perguntas, Costa acusou ainda o líder do PSD de "atingir a dignidade da campanha".



Políticos a mentir "é muito grave"

A líder do BE considera muito grave, caso o Ministério Público tenha razão, concluir que "responsáveis políticos mentiram numa comissão de inquérito".



"Se se provar a acusação, foram ocultado factos à Comissão de Inquérito e houve declarações que foram mentira", disse Catarina Martins na Moita.



Assunção Cristas em Lamego

"Pôr a ciganada toda a votar cds"

A líder do CDS percorreu a feira semanal de Lamego e, entre abraços e beijinhos, Assunção Cristas pediu força para o dia 6 de outubro.



Mas ouviu também críticas sobre a política e queixas sobre o País.



No caminho, José Pinto, o líder da concelhia local, não se cansou de pedir aos feirantes para "porem a ciganada toda a votar no CDS", enquanto a líder centrista ia entregando "as propostas" do CDS, um panfleto em tons de azul e branco com canetas e lápis e afirmando que a caneta era a certa para votar porque já estava ‘ensinada’.



Ouviram-se muitos comentários afirmando que "os políticos são todos os mesmos", mas uma senhora esperou por Cristas para lhe dizer que "simpatiza" com ela e que era ela quem deveria ganhar para "não serem sempre os mesmos, homens".



Cristas dirigiu-se depois para as Caves da Murganheira, em Tarouca, e não escapou a um ‘batismo’ com espumante. "A campanha começou molhada e, por isso, acredito que estes sejam bons sinais".



Jerónimo de Sousa

O líder do PCP apelou a que os socialistas descontentes votem no CDU. Jerónimo esteve na Amora, Seixal, de manhã, e à tarde na Vidigueira.







Rui Rio começou o dia a dançar o ‘Cavalinho do Ribatejo’ e acabou a tarde a atacar o líder do PS com o caso de Tancos e a encenação da devolução de armas, que fez do ex-ministro da Defesa acusado."O ministro não avisa o primeiro-ministro", atirou o presidente do PSD numa conferência de imprensa nas Caldas da Rainha. "É pouco crível que um ministro não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro." Rio deu ainda a entender que o envolvimento do Presidente possa ter sido uma encenação do PS.Rio dedicou a primeira parte do dia à agricultura."Este sistema de chegar à noite e pôr toda a gente a comer e os políticos a gritarem, dizendo mal do adversário, é um modelo que não é credibilizador", afirmou depois de ter andado numa ceifeira e de dançar folclore, em Santarém. O líder do PSD teve tempo para acusar António Costa de "desespero" ao trazer de volta "o diabo e criar fantasmas".