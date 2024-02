Candidato do BE apresenta queixa por agressão em Chaves

Um elemento da lista do Bloco de Esquerda por Vila Real às legislativas apresentou queixa na PSP de Chaves por uma alegada agressão ocorrida após interpelar um homem que terá destruído um cartaz partidário, divulgou esta segunda-feira o partido.

O cabeça de lista bloquista por aquele círculo eleitoral, Vasco Valente Lopes, adiantou à agência Lusa que foi também apresentada uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

A vítima da alegada agressão é José Luís Rodrigues, um eletricista de 51 anos que ocupa o sétimo lugar da lista do BE por Vila Real às eleições do dia 10 de março.

Fonte da PSP confirmou que foi apresentada uma queixa-crime por ofensas à integridade física, não podendo adiantar mais pormenores sobre o ocorrido.

De acordo com o BE, no domingo, depois de colocar um cartaz sobre as eleições legislativas, onde figuravam a coordenadora nacional, Mariana Mortágua, e Vasco Valente Lopes, José Luís Rodrigues viu o seu trabalho ser destruído por uma pessoa que "agiu ostensivamente com o intuito de retirar" a propaganda partidária.

"Ora, o militante do Bloco vendo o que estava a acontecer interpelou quem procedia àquele atentado à democracia e ao direito de informar e foi violentamente agredido, tendo de recorrer a assistência hospitalar", referiu o BE em comunicado.

Por sua vez, Vasco Valente Lopes considerou lamentável que, no ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de abril, se esteja a assistir a um "extremar de posições que levem as pessoas a cometer violência contra partidos políticos".

"É preocupante e é um sinal da cavalgada da extrema-direita (...) Todos os partidos que gostam da democracia deviam pensar seriamente sobre o que está a acontecer à nossa sociedade", afirmou o candidato.