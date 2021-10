Candidato do Chega suspeito de disparar contra família sueca renuncia ao mandato

junta de freguesia de Póvoa de São Miguel, em Moura, apurou ojunto de fonte do partido.A renúncia surge depois do episódio em que o homem de 53 anos é suspeito de ter disparado vários tiros de caçadeira contra uma auto caravana onde seguia um casal sueco e os sete filhos menores, no concelho de Moura. A agressão terá sido determinada "por ódio racial", referiu a PJ em comunicado.contactou o presidente do Chega, André Ventura, mas ainda não conseguiu obter qualquer reação.