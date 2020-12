O candidato do PCP às Presidenciais de 2021, João Ferreira, anunciou que tem um orçamento de campanha no valor total de 450 mil euros.









“Este orçamento, que como se sabe é uma previsão que procura incluir todas as possibilidades e que vai sempre além dos valores das despesas efetivas, apresenta um valor global de 450 mil euros”, lê-se no texto do candidato comunista. Este orçamento é 18 vezes superior ao do recandidato Marcelo Rebelo de Sousa, que fica pelos 25 mil euros.

Com as eleições Presidenciais marcadas para o dia 24 de janeiro, são já nove os candidatos na corrida a Belém: o atual Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes, o líder do Chega, André Ventura, a dirigente bloquista Marisa Matias, o eurodeputado do PCP João Ferreira, o dirigente do Iniciativa Liberal Tiago Mayan, o ex-autarca Vitorino Silva (Tino de Rans) e o empresário Eduardo Baptista.