Candidato do PS à Câmara de Viseu tem alta hospitalar

O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara de Viseu, João Azevedo, recebeu esta sexta-feira alta hospitalar depois de ter estado duas semanas internado nos cuidados intensivos coronários, disse à agência Lusa fonte da candidatura.

"O quadro clínico de João Azevedo evoluiu favoravelmente encontrando-se recuperado, pelo que teve alta hospitalar hoje", afirmou a mesma fonte.

O candidato socialista à Câmara de Viseu deu entrada no Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) no dia 13 de junho com "problemas cardiovasculares" tendo ficado internado nos cuidados intensivos coronários, em "situação um bocadinho crítica", com o objetivo de realizar mais exames.