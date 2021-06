Candidato do PS a Viseu internado nos cuidados intensivos

O candidato do PS a Viseu, João Azevedo, está internado nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.O escolhido de António Costa estava a tomar medicação para um problema na anca que acabou por afetar outros órgãos.Ao que oapurou, o quadro clínico do candidato encontra-se "estável".João Azevedo, 46 anos, é, atualmente, deputado da Assembleia da República, e foi o primeiro a assumir a candidatura à Câmara Municipal de Viseu, pelo PS, depois de ter sito presidente no concelho vizinho de Mangualde, desde 2009, de onde saiu para o Parlamento.Entre 1997 e 2019, João Azevedo - que é formado em Educação Física e pós-graduado em Administração e Planificação da Educação - desempenhou funções como a de adjunto do governador civil de Viseu e de assessor do grupo parlamentar do PS e do secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária.