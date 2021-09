Candidato do PS em Vila Real de Santo António acusado de comentário homofóbico. PSD pede afastamento

O candidato do Partido Socialista (PS) às listas do partido à Câmara de Vila Real de Santo António, Paulo Karussa, está envolvido numa polémica depois de ter chamado "panasca" a Luís Gomes, cabeça de lista do Partido Social Democrata (PSD) candidato à mesma autarquia. Em reação o PSD pede o afastamento de Paulo Karussa.Os insultos dirigidos ao candidato do PSD foram escritos nas redes sociais e Paulo Karussa já emitiu um comunicado a assumir o erro: "Reconheço que desta vez excedi-me num comentário que fiz pelo que lamento o sucedido".O PSD reagiu à polémica e pediu uma posição por parte do PS, avança o jornal I. O partido exigiu "à candidatura do Partido Socialista uma tomada de posição pública sobre esta atitude e a retirada imediata do autor do crime das suas listas às próximas eleições autárquicas".