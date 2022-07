O candidato republicano a governador de Nova Iorque foi atacado na quinta-feira por um homem armado com uma faca norte daquele Estado norte-americano, mas o congressista escapou ileso, garantiu fonte da candidatura.

Um vídeo do evento em Perinton, publicado na rede social Twitter, mostra um homem a subir ao palco e a agarrar o braço de Lee Zeldin, antes de ambos caírem no chão, com vários membros da campanha a intervirem.

O atacante foi detido e o congressista continuou o discurso.