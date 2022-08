Candidatos a apoios financeiros milionários têm de declarar dono final

Os candidatos aos apoios financeiros milionários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) têm de declarar o seu beneficiário efetivo. Por esta via, os responsáveis pelo controlo interno da aprovação e atribuição dos fundos da chamada ‘bazuca’ europeia ficam a saber quem são as pessoas que controlam as empresas que se candidatam aos fundos comunitários. O conhecimento dos donos das empresas permite detetar eventuais casos de duplo financiamento a sociedades do mesmo proprietário.

O duplo financiamento, a corrupção, o conflito de interesses e a fraude são as áreas de risco que a Comissão Europeia exige que os Estados-membros combatam com vigor no âmbito do processo de seleção e atribuição dos fundos da ‘bazuca’ europeia. É por este motivo que, segundo apurou o CM, os projetos apresentados ao PRR estão a ser alvo de rigorosos procedimentos de seleção e de análise.





Por esta via, pretende-se garantir que as metas acordadas com a Comissão Europeia são cumpridas. Por exemplo, se a ‘bazuca’ europeia financiar a construção de 15 mil habitações, todas estas casas têm de ser construídas, senão Portugal não recebe o dinheiro.



O Sistema de Gestão e Controlo Interno (SGCI) dos fundos do PRR é feito pela estrutura de missão ‘Recuperar Portugal’ e abrange todas as reformas e investimentos contratualizados com os beneficiários. Através do SGCI, a ‘Recuperar Portugal’ garante a recolha e o acesso aos dados dos beneficiários dos fundos da ‘bazuca’.





Entre esses dados, conta-se a identificação dos beneficiários efetivos das empresas e entidades que concorram aos fundos do PRR. O registo do beneficiário efetivo é obrigatório por lei.





O SGCI está organizado de forma a garantir “a verificação da realização física e financeira de todas as reformas e investimentos contratualizados, durante todo o seu ciclo de vida, permitindo prevenir, detetar e reportar situações de irregularidades e fraude”, refere o documento da ‘Recuperar Portugal’ que faz a descrição do SGCI. Mais: segundo o mesmo documento, é através deste sistema que serão recuperados os fundos comunitários indevidamente pagos ou utilizados de forma incorreta.



Costa pede mais tempo a Bruxelas

O primeiro-ministro enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pedindo que Bruxelas dê mais tempo a Portugal para executar os fundos do PRR. António Costa justifica a posição po

rtuguesa com a alteração das “circunstâncias económicas supervenientes e não antecipáveis à data da aprovação do regulamento sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR)”. O primeiro-ministro defende o prolongamento da execução do PRR para além de 2026 e sugere que a sugestão seja tida em conta no debate futuro.